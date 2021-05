Rosja - Polska: Codzienna kłótnia o pomniki

Wskazał przy tym na nasz kraj. – Trudno sobie wyobrazić, by w państwie prawa niszczenie pomników mogło być pochwalane na szczeblu oficjalnym i mało tego – uważane za pewnego rodzaju patriotyzm. Ale obserwujemy teraz taką tendencję (...). Najjaskrawszym przykładem jest Polska – mówił na posiedzeniu Rosyjskiego Komitetu Organizacyjnego „Zwycięstwo". Komitet jest organem konsultacyjnym przy prezydencie (który przewodniczy jego posiedzeniom) i pomaga mu „prowadzić politykę w sferze patriotycznego wychowania obywateli i w stosunku do weteranów".

Wpisanym na ustanowioną w maju listę „nieprzyjaznych" przede wszystkim zabrania się najmowania do pracy w przedstawicielstwach w Rosji miejscowych obywateli. Drugim i ostatnim krajem są na niej USA. Ale ograniczenia w stosunku do nich zawieszono do czerwca, ponieważ Waszyngton natychmiast zaprzestał wydawania wiz Rosjanom (poza dyplomatycznymi). Wielu rosyjskich polityków i biznesmenów odcięło to od ich nieruchomości nabytych w USA.