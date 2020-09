Korupcja w rosyjskim przemyśle atomowym

– Jej zamknięty charakter tworzy możliwości dla korupcyjnej działalności, a łapówkarstwo przy budowie elektrowni atomowych to wprost zagrożenie życia ludzkiego – mówi Andriej Ożarowskij, ekolog, który od lat zwalcza całą energetykę jądrową. Sugeruje on, że do przekrętów doszło też przy budowie elektrowni w Ostrowcu na Białorusi (przy granicy z Litwą). Dwa lata temu próbował odwiedzić plac budowy, a potem chciał złożyć list otwarty w rosyjskiej ambasadzie w Mińsku, ale nie zdążył nawet dojechać do miasta, gdy został zatrzymany przez białoruskich kagebistów. Elektrownię w Ostrowcu buduje Rosatom za rosyjski kredyt państwowy.