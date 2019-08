Rosja: Zabrali syna na protest w Moskwie. Chcą im odebrać dziecko

Prokuratura w Moskwie poinformowała, że dziś zwróciła się do sądu o odebranie praw rodzicielskich parze , która przywiozła swojego rocznego syna na nielegalne zgromadzenie 27 lipca.

Zdaniem prokuratury rodzice narazili swoje dziecko. "Wykorzystując chłopca, rodzice nadużyli swoich praw rodzicielskich" - stwierdzono.

Śledczy analizują podobne przypadki. Jednocześnie rzecznik praw dziecka Jewgienij Bunimowicz powiedział, że nie do zaakceptowania jest wykorzystywanie dzieci do "szantażowania" protestujących.

- Moim zdaniem nie może być to podstawią do pozbawienia kogokolwiek praw rodzicielskich. To jest całkowicie nie do przyjęcia. Granica została przekroczona - powiedział.

Szef Rosyjskiej Rady Praw Człowieka Michaił Fiedotow uważa, że to może stworzyć niebezpieczny precedens.