Gruba kreska po tunezyjsku

Tunezja, nieduży kraj w Afryce Północnej. To tutaj zaczęły się rewolucje arabskie, które przed prawie dekadą zmiotły ze sceny kilku dyktatorów i doprowadziły do paru wojen domowyc h. I jedyny, w którym udało się wprowadzić wiele elementów demokracji. Od obalenia Zin al-Abidina Ben Alego było tu już dziewięć rządów, w których zasiadali obok siebie politycy różnych partii – od lewicy po islamistów.

Uważa, że nie ma warunków do pojednania. – Nie zrobiliśmy tego, co powinniśmy, by było to uzasadnione, nie zadośćuczyniliśmy ofiarom, nie wypłaciliśmy odszkodowań. Nie zapewniliśmy sprawiedliwości społecznej, a to był jeden z najważniejszych celów rewolucji. Młodzi o nią się upominali i o normalną pracę – mówi Romzani, dodając, że on sam nie czeka na odszkodowanie.