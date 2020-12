Waldemar Ferschke: Jakość produktów i edukacja ograniczają infekcje

Co oznacza dla pana medyczna czystość i prawdziwa dezynfekcja, a co sprawia, że jedne środki (czystości i dezynfekcji) są lepsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne niż inne?

Medyczna czystość i prawdziwa dezynfekcja to nic innego jak podpowiedź dla użytkownika takich preparatów, które zostały wykonane zarówno z dbałością o jego zdrowie i bezpieczeństwo, jak i z myślą o możliwie najwyższej skuteczności. Oznacza to także, że produkty te wykonano zgodnie ze standardami, co zostało potwierdzone w certyfikowanych laboratoriach badawczych. Jako producenci powinniśmy nauczyć klientów, jak mają się zachowywać, żeby dezynfekcja działała prawidłowo. System, który dotychczas zapewnialiśmy szpitalom czy gabinetom stomatologicznym, teraz okazuje się konieczny do stosowania w zakładach przemysłowych czy instytucjach publicznych. Ważne jest, aby produkty były najwyższej jakości, z potwierdzonym badaniami działaniem biobójczym.

Współpraca ze służbą zdrowia to od lat dla MEDISEPT obszar referencyjny. Nasze produkty w całości muszą spełniać standardy wymagane właśnie w środowisku szpitalnym, które, jak wiadomo, stawia najwyższe wymagania w zakresie skuteczności i bezpieczeństwa. MEDISEPT ma obecnie w swojej ofercie 58 produktów, w tym 18 wyrobów medycznych do dezynfekcji powierzchni i 6 do rąk oraz 17 produktów biobójczych, dodatkowo oferujemy środki do utrzymania czystości oraz profesjonalny sprzęt do sprzątania. Stworzyliśmy również markę kierowaną na rynek konsumencki, która w 2020 roku została rozszerzona o kolejne produkty. Nasze środki otrzymały dwie ważne nagrody: Laur Konsumenta oraz Konsumencki Lider Jakości.