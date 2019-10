Donald Trump: Kurdowie nie pomogli nam w Normandii

- Kurdowie walczą o swoją ziemię - powiedział Trump w Białym Domu dziennikarzom. - Jak ktoś napisał dzisiaj w bardzo rozbudowanym artykule, nie pomogli nam na przykład w Normandii. Wymienili różne bitwy. Oni tam są po to, by nam pomóc ze swoimi terenami, a to co innego - dodał amerykański prezydent.

- Przy tym wszystkim, co zostało powiedziane, lubimy Kurdów - podsumował.

Trump nie określił, do czyjego artykułu się odnosi, ale część komentatorów wskazywało na artykuł z TownHall autorstwa konserwatywnego Kurta Schlichtera. Materiał zawierał odniesienia do Kurdów i Normandii. "Kurdowie pomogli zniszczyć Państwo Islamskie, to prawda. Prawdą jest również to, że Kurdowie i tak walczyliby z dżihadystami, ponieważ psychokalifat był tuż obok" - napisał. "Bądźmy szczery, Kurdowie nie pojawili się w Normandii, w bitwie o Inczon, w oblężeniu Khe Sanh, w Kandaharze" - wymieniał Schlichter.