Rzeczniczka Trumpa w napisach końcowych "The Big Bang Theory" materiały prasowe

"Bóg powiedział mi, że nie przemawiał do Sarah Sanders odkąd skończyła ona 14 lat i modliła się o zdrową cerę. Nie mam powodu, aby Mu nie wierzyć" - taki komunikat pojawił się w napisach końcowych odcinka "The Donation Oscillation" emitowanego przez CBS serialu "Teoria Wielkiego Podrywu" ("The Big Bang Theory").