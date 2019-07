Dziś Niemcy wydaliby Reinefartha

W 2004 r., w 60. rocznicę wybuchu Powstania, do stolicy Polski przyjechał jako pierwszy kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Nie potrafił ukryć wzruszenia, gdy spotykał się z polskimi kombatantami. Teraz w jego ślady poszedł szef MSZ Heiko Maas.

– Jestem bardzo wdzięczny polskiemu rządowi za to, że umożliwił mi udział w 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. To dla mnie szczególny znak zaufania. Niemcy przyniosły straszne cierpienia swoim sąsiadom, tłumiąc Powstanie, niemal całkowicie niszcząc Warszawę i zabijając około 200 tys. Polaków. Odwaga i opór, jakimi Polska odpowiedziała na okupację niemiecką w 1944 r., świadczą o ogromnym pragnieniu wolności i samostanowienia. Mam ogromny szacunek dla odbudowy, jakiej samodzielnie dokonała po wojnie Warszawa. Dziś Polskę i Niemcy łączy głęboka przyjaźń i partnerstwo – podkreślił przed odlotem do Polski Maas.