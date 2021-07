Uroczystości przed pomnikiem Powstania Warszawskiego. "Pielęgnujcie wolność i niepodległość"

Wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich Jerzy Mindziukiewicz "Jur" mówił, że w tamtych dniach 1944 roku mieszkańcy Warszawy - po pięciu latach niemieckiej okupacji - pragnęli wolności i niepodległości. - My powstańcy, z naszym bogatym i wieloletnim doświadczeniem, z całym przekonaniem możemy powiedzieć, że bez wolności i suwerenności życie człowieka jest niezmiernie trudne i ciężkie. Apelujemy więc do wszystkich młodych, aktywnych ludzi - dbajcie i walczcie o te wartości - mówił "Jur", który w powstaniu walczył w Zgrupowaniu "Chrobry II".



Prezydent Andrzej Duda przypomniał o trzech polskich sierpniach - 1920, 1944 i 1980 roku. Jak zaznaczył, do 63-dniowej, największej bitwy podziemnej armii stanęło pokolenie wychowane przez zwycięzców wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku. - Wychowali swoje dzieci tutaj w Warszawie w tak silnej miłości ojczyzny, w tak wielkiej miłości wolności, tak wielkiej woli swobodnego życia, tak wielkim poczuciu suwerenności, że ci młodzi nie wahali się zaryzykować wszystkiego, z życiem włącznie, żeby tę wolność odzyskać i żeby odzyskać swoje miasto i swoją ojczyznę. Byli gotowi zapłacić każdą cenę - powiedział prezydent Duda.



Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podkreślał, tradycja insurekcyjna, w którą wpisuje się Powstanie Warszawskie, tworzy narodowy charakter Polaków. "Gdyby nie było Powstania Warszawskiego, to czy byłaby Solidarność? Czy ona by w taki sposób wyglądała, czy umielibyśmy być razem, czy umielibyśmy zachowywać się w tak odważny sposób? Gdyby nie było Szarych Szeregów, małego sabotażu, czy później studenci, Niezależne Zrzeszenie Studentów umiałoby robić to wszystko, co robiło za czasów komunistycznych? - pytał Rafał Trzaskowski.

- Pamięć o Powstaniu Warszawskim jest częścią naszej tożsamości, naszego DNA - podkreślał prezydent Warszawy.

W wieczornych obchodach przed pomnikiem Powstania Warszawskiego udział wzięła również delegacja niemiecka. W jej skład weszli m. in. premier Nadrenii Północnej-Westfalii i kandydat CDU na kanclerza Niemiec Armin Laschet oraz ambasador w Warszawie Arndt Freytag von Loringhoven.

Wieńce pod pomnikiem złożyli obaj prezydenci i premier Morawiecki, a także min. w imieniu marszałek Sejmu Elżbiety Witek wicemarszałek Małgorzata Gosiewska, w imieniu marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, wiceprezes IPN Krzysztof Szwagrzyk, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski oraz uczestnicy Powstania Warszawskiego i przedstawiciele organizacji kombatanckich i społecznych. Wieniec złożył również Armin Laschet.