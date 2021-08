Prezes NIK znów na wojnie ze swoim zastępcą

Wiceprezes Dziuba był za zdjęciem tego punktu z obrad kolegium, co uzasadniał „obszernością całego materiału" i brakiem czasu na jego zaznajomienie – odpowiedź ministra Ziobry liczy aż 100 stron. 11-osobowe kolegium przegłosowało wystąpienie pokontrolne w sprawie funduszu, nie przyjmując ani jednego wyjaśnienia Ziobry. Dziuba odmówił głosowania w sprawie. To, jak ujawniliśmy, zdarzenie bez precedensu w historii NIK.

W środę na konferencji prasowej współpracownicy prezesa NIK Mariana Banasia tłumaczyli się z tego zdarzenia. Sekretarz kolegium Izby Tomasz Sobecki podkreślał, że w opinii prezesa NIK to sytuacja niedopuszczalna, która godzi w interes Izby jako instytucji kontrolnej i zmierza do paraliżu. Dziubie zarzucono niedopełnienie obowiązków. Dyrektor departamentu prawnego i orzecznictwa NIK Barbara Komar poinformowała, że w tej sprawie złożono zawiadomienie do prokuratury.

Ponowny wniosek o odwołanie wiceprezesa Dziuby trafił we wtorek do marszałek Sejmu, ale nie ma szans, by przychylić się do wniosku Banasia, który sam ma kłopoty z prokuraturą. 10 dni temu Prokuratura Regionalna z Białegostoku złożyła do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu Banasiowi – chce mu postawić zarzuty za podawanie nieprawdy w oświadczeniach majątkowych.