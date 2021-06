Francja nie daje rady w Sahelu

– To jest ten moment. Nie możemy dłużej utrzymywać naszego zaangażowania w Sahelu w dotychczasowej formie. Francja nie może zastępować tu władz państwowych – ogłosił kilka dni temu prezydent. Do końca czerwca, po konsultacjach z Amerykanami i krajami europejskimi, Pałac Elizejski poda dokładny kalendarz wycofywania wojsk i kształt sił, które się pojawią na ich miejscu.

Na początku 2013 r. François Hollande wysłał francuskich żołnierzy do obrony stolicy Mali Bamako przed nadciągającą kolumną dżihadystów. Ówczesna operacja Serval stopniowo przekształciła się w znacznie szerszą interwencję Barkhane, w którą jest dziś zaangażowanych przeszło 5 tys. Francuzów. Działania Paryża rozlały się też na sąsiednie kraje dawnego francuskiego imperium: Niger, Burkina Faso, Czad, Mauretanię. To większy od UE obszar 5 mln km kw. zamieszkany przez przeszło 40 mln osób.

Sukces islamistów bierze się z załamania gospodarczego regionu, skrajnej biedy i wycofania się władz państwowych z ogromnej części Sahelu, o czym wspomina Macron. Region dobiła pandemia, ale też ocieplenie klimatu: dość powiedzieć, że od upadku francuskiego imperium sześć dekad temu jezioro Czad zmniejszyło się o 90 proc. W regionie o bezprecedensowym przyroście naturalnym (zdaniem ONZ do 2050 r. będzie tu mieszkało 170 mln osób), ludzie masowo migrują, bo nie mają wody.

Co więcej, Emmanuel Macron uważa, że z dżihadystami negocjacji być nie może. Z tym nie zgadzają się z kolei rządy państw Sahelu, które nie wierzą, że można pokonać terrorystów.

To powoduje, że Francja jest coraz mniej popularna w regionie. W szczególności młodzi przypisują jej winę za utrzymujące się napięcie. Dla przykładu 60 proc. Togijczyków do 24. roku życia czy 71 proc. Gabończyków odnosi się negatywnie do dawnego kolonizatora. Z perspektywy Macrona kroplą, która przelała czarę goryczy, był drugi w ostatnim roku zamach w Czadzie i przejęcie władzy przez pułkownika Assimi Goita, który nie zamierza kontynuować twardego kursu wobec dżihadystów.