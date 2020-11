Przemysław Czarnek zapowiada "ewolucyjne zmiany w kanonie lektur"

Minister edukacji i nauki mówił również o zmianach w kanonie lektur. - Trzeba wymagać, oczywiście stosując sprawiedliwy system ocen. To jest w szkole naturalne. To, że będą lektury łatwiejsze, nie jest właściwym kierunkiem - stwierdził Czarnek i dodał, że „będą ewolucyjne zmiany w kanonie lektur”. - Oczywiście z uwzględnieniem opinii środowisk nauczycielskich - zapewnił.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek stwierdził w rozmowie z Radiem Gdańsk, że "świadomość tożsamości jest kluczem, by ciągłość historyczna została przekazana”. - Świadomość, że jesteśmy uczestnikami pewnej międzypokoleniowej sztafety od 1054 lat jest konieczna. Do tego służyły i służą zmiany, które zostały przeprowadzone w ministerstwie edukacji w ciągu ostatnich 5 lat - powiedział Czarnek. - Wcześniej nie można było zorganizować nauki historii, by tożsamość historyczną, narodową uzyskać. Dziś godzin historii jest więcej. Jesteśmy też przed weryfikacją podręcznik?w klas trzecich i czwartych szk?ł ponadpodstawowych - dodał.

Jak powiedział Czarnek, ”są obszary, w których widzi bardzo dużą pustkę”. - Choćby to dziedzictwo wielkiej myśli filozoficznej i społecznej Jana Pawła II, jednego z najwybitniejszych, czy najwybitniejszego z rodu Polaków. Świadomość jego wielkiej myśli i oddziaływania tej wielkiej myśli filozoficznej, społecznej, katolickiej przez niego współtworzonej jest na bardzo niskim poziomie. (...) A jest to źródło i kopalnia przepotężnej wiedzy o społeczeństwie i człowieku. To też powinno być wprowadzone do kanonu lektur. Nie zapowiadam jakieś rewolucji, ale zdecydowane postawienie również na ten kierunek - ocenił minister.

Czarnek zapytany został również o to, czy młodzi ludzie, który strajkują nie rozumieją kontekstu protestów ze względu na małą wiedzę historyczną. - To nie tylko świadomość historyczna, a także świadomość tego, kim jesteśmy. Dziś mamy mnóstwo fałszywych wizji człowieka - jak np. genderyzm. Człowiek, gdy nie wie, kim jest, robi ogromne błędy. To też widać po niektórych uczestnikach protestów. Dlatego kierunek zmiany kanonu będzie tym dyktowany - stwierdził minister Czarnek.