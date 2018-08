Merkel: Przemoc na ulicach? W Niemczech nie ma na to miejsca

Rzecznik Angeli Merkel, Steffen Seibert podkreślił, że kanclerz Niemiec zdecydowanie potępia przemoc na ulicach miasta Chemnitz.

Kanclerz Angela Merkel potępiła przemoc na ulicach miasta Chemnitz, gdzie miejsce miały protesty, które przerodziły się w zamieszki. W niedzielę przed świtem zginął tam Niemiec. Prawdopodobnie został zadźgany przez uchodźców.

- Burzliwe zgromadzenia, polowanie na ludzi, którzy mogą pochodzić z różnych środowisk i próby szerzenia nienawiści na ulicach, nie mogą mieć miejsca w naszym kraju - powiedział rzecznik Merkel, Steffen Seibert. - Ludzie, którzy atakują innych, bo wyglądają inaczej niż oni lub którzy pochodzą z innych miejsc, to coś, czego nie będziemy tolerować - zaznaczył. - Potępiamy to w najostrzejszy sposób - dodał.

Według doniesień Agence France-Presse, grupy skrajnych prawicowców atakowały imigrantów. Lokalny szef policji powiedział, że zaatakowano nastolatków z Syrii i Afganistanu. Żaden z nich nie został jednak poważnie ranny. Policja twierdzi również, że przez ogień i przedmioty, którymi rzucano podczas protestów, kilka osób potrzebuje leczenia szpitalnego.

Minister spraw wewnętrznych Niemiec zaproponował wysłanie do Chemnitz pomocy. - Policja w Saksonii znajduje się w trudnej sytuacji - powiedział Horst Seehofer. - Jeśli będzie to potrzebne, rząd federalny zapewni wsparcie policji - zaznaczył.

Śmierć Niemca wywołała w niedzielę spontaniczną demonstrację w centrum Chemnitz z udziałem ok. 800 osób, wśród których byli, jak informują niemieckie media, także gotowi do przemocy zwolennicy skrajnej prawicy, protestujący przeciwko przestępczości wśród cudzoziemców. Agencja Associated Press podkreśla, że w ubiegłorocznych wyborach 25 proc. głosów w tym mieście zdobyła skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec (AfD).