Apokalipsa ptaków. Młode jastrzębie wyskakują z gniazd

Do ośrodków rehabilitacyjnych w wielu stanach trafiła w ciągu kilku ostatnich dni taka liczna rannych, okaleczonych lub przegrzanych ptaków, jaka trafia tam w ciągu kilku miesięcy.

W Portland w stanie Oregon do ośrodka w ciągu czterech dni trafiło 100 jastrzębi. Zwykle trafia ich tam kilkanaście rocznie.W jednym z takich ośrodków w Kalifornii, Shasta Wildlife Rescue and Rehabilitation w miejscowości Anderson, Jeanne Capozzo, jedyna etatowa pracowniczka zamówiła kilka dni temu dla ptaków 1000 myszy. I w związku ze stale przybywającymi ptakami musiała już ponowić zamówienie.

Ornitolodzy i opiekunowie zauważają niepokojące zjawisko. Na przykład właśnie w Oregonie, gdzie jastrzębie przetrwały już pożary i burze lodowe, młode ptaki, nie mogąc znieść wysokich temperatur, wyskakują z gniazd.

Ku przerażeniu naukowców, zjawisko to rozprzestrzenia się. Liczba zbieranych i dostarczanych do ośrodków rehabilitacji ptaków stale rośnie, ale najprawdopodobniej jest to czubek góry lodowej - są to ptaki znalezione przez ludzi, te, które gniazdowały w odludnych miejscach, nie mają szans.

Ornitolodzy apelują, by próbować samemu ocenić stan ptaka: jeśli wydaje się zdrowy, a w pobliżu są rodzice, warto włączyć zraszacze, żeby schłodzić ptaka, i zostawić go w spokoju.

Lynn Tompkins, szefowa ośrodka rehabilitacji Blue Mountain Wildlife w Pendleton w stanie Oregon opisuje, że udaje się uratować 15-20 proc. przywożonych ptaków. Niektóre wyskakują jednak z dużych wysokości. Ostatnio para młodych jastrzębi wyskoczyła z gniazda i spadła z wysokości 60 metrów - ptaki połamały nogi.

To zjawisko nie dotyczy tylko jastrzębi - w Seattle odnotowano śmierć wielu przegrzanych piskląt rybitwy kaspijskiej.

- Ale to głównie jastrzębie spadają z nieba - mówią zmartwieni ornitolodzy.