Grad wielkości pomarańczy we Włoszech

Front, któremu towarzyszyły silne podmuchy wiatru, przemieszczał się wzdłuż wybrzeża Adriatyku z północy na południe od rana do wczesnego popołudnia.

W Pescarze, stolicy Abruzji, deszcz uniemożliwił pracę szpitala, konieczne było wstrzymanie operacji. Na zalanym przyszpitalnym parkingu poziom wody wzrósł do 2 metrów.

Flash flooding accompanied the extreme hailstorm this afternoon 10th July in #Pescara, Italy! Video via @3BMeteo #SevereThunderstormWarning #extremeweather #Flood pic.twitter.com/JW7ep4Qp6M