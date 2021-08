Na pandemię Edward Munch

Historycy sztuki twierdzą, że do dzieł Muncha warto wracać szczególnie teraz, w czasach pandemii. Jego obrazy są coraz droższe, a w Oslo powstaje nowe muzeum słynnego norweskiego malarza.

Nowe muzeum Muncha – wspaniały gmach położony na brzegu fiordów Oslo, w dzielnicy Bjorvika – pierwotnie miało być otwarte wiosną 2020 roku. Wedle najnowszych zapowiedzi ma nastąpić to jesienią. Nachylone wysokimi kondygnacjami ku wodzie – nazwane w konkursie „Lambda" – dzieło hiszpańskiej pracowni architektonicznej Estudio Herreros będzie należało do największych budynków muzealnych na świecie poświęconych jednemu artyście. Ma tu być prezentowanych prawie 400 dzieł, głównie Muncha, choć także innych twórców.

Na stulecie urodzin norweskiego artysty, w 1963 roku, zbiory zostały zebrane i wystawione we wschodniej dzielnicy centrum Oslo – Toyen. To Munchmuseet szybko zyskało popularność, w roku 2019 zwiedziło je aż 280 tysięcy miłośników sztuki. Teraz zbiory zostaną przeniesione do okazałej siedziby w samym centrum miasta, nad fiordem. Przed pandemicznym kryzysem spodziewano się w nowym gmachu minimum pół miliona zwiedzających rocznie....

