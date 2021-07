Zapachy pod presją czasu

Seria „Cortex" francuskiego wydawnictwa Asmodee Group jest nietypowa. Ukazują się w niej gry planszowe bliższe prostym łamigłówkom niż klasycznym strategiom czy zręcznościówkom. Zadania nie są trudne, ale wymagają umiejętności szybkiego myślenia, łączenia faktów, a czasem również liczenia.

W trwającej około kwadransa rozgrywce może wziąć udział od dwóch do sześciu osób. Mechanika gry nie jest skomplikowana. Na stole ląduje karta z zagadką i wszyscy uczestnicy zabawy próbują ją rozwiązać. Osoba, której uda się to jako pierwszej, zakrywa kartę dłonią i udziela odpowiedzi. Jeśli trafi, może ją zabrać na swoją część stołu. Jeśli zbierze dwie karty tego samego typu, otrzymuje jeden z czterech fragmentów... mózgu, bo na taki właśnie nietypowy system liczenia punktacji wpadli twórcy „Cortex".









Zadania są różne. Kategoria „Orientacja" zmusza np. do poruszania się po kolorowych sześcianach zgodnie z narysowanymi na karcie strzałkami. „Intruz" polega z kolei na wskazaniu obiektu niepasującego do pozostałych, „Konstelacja" zaś wymaga szybkiego przeliczenia gwiazd w kilku układach. Pojawiają się też proste działania arytmetyczne oraz zagadki wymagające wykonania odpowiedniego gestu. Ciekawostką są karty nasączone zapachem. Trzeba go odgadnąć, ...

