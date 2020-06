Kobieca alternatywa dla Wiedźmina materiały prasowe

Michał Zacharzewski

Spektakularny sukces serialowego „Wiedźmina" przyćmił premierę innej ciekawej produkcji. To „Czarny Księżyc", włoski serial zaliczany do mało popularnego nurtu zwanego kobiecym fantasy. Niektórzy nazwą go wręcz feministycznym, gdyż pojawiający się na ekranie mężczyźni są z reguły okrutni, głupi bądź słabi. Uporządkować świat próbują kobiety. Jedynie one starają się znaleźć miejsce dla dobra.