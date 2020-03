Angelika Cichocka: Kiedy wygrywałam z Caster Semenyą

Natura sportowca jest taka, że kiedy coś boli, ale masz przed sobą cel, to walczysz i myślisz: „Wygram z tym!". Czasami trzeba jednak umieć wrzucić na luz i po prostu się wyleczyć. Całe szczęście, że jesteśmy regularnie badani – mówi Kamilowi Kołsutowi Angelika Cichocka, mistrzyni Europy w biegu na 1500 m i polska nadzieja na medal igrzysk olimpijskich w Tokio.

Plus Minus: Wróciła pani do biegania po dwóch latach przerwy i długiej walce z kontuzją, choć wielu ludzi mówiło, że nie ma na to szans...

Nie chciałam nikomu niczego udowadniać, robiłam wszystko dla siebie. Lekarz cały czas powtarzał: „Angie, będziesz biegać! Igrzyska są w zasięgu, igrzyska są twoje". Pozytywnie mnie nakręcał, dał nadzieję. Tak, byli tacy, którzy mówili: „Już po Cichockiej". A ja się podniosłam. Robiłam przez dwa lata wszystko, żeby wrócić.

Najtrudniej było o właściwą diagnozę?

W pewnym momencie było ich dziesięć. Robiliśmy mnóstwo badań, a nie ma nic gorszego niż bezradność. Miałam różne objawy: osłabienie mięśni, drętwienie, niemoc w nodze. Wreszcie trafiłam do doktora Wohlfahrta (Hans Wilhelm Mueller–Wohlfahrt, sławny lekarz, który od lat pracuje w Bayernie Monachium, leczył też m.in. Usaina Bolta – red.). Ma ogromną wiedzę i doświadczenie, ale przede wszystkim potrafi słuchać. Chwytał każde moje słowo. Podczas jednej z ...

