Kto by chciał umierać za Gdańsk

„Konformizm opinii publicznej jest siłą, która mianuje się trybunałem, a trybunał nie jest po to, aby tracić swój czas na myślenie, lecz po to, aby wydać wyrok" – pisał Milan Kundera. Bywa jednak i tak, że kierunek polityczny forsowany przez „człowieka z ulicy" jest bardziej racjonalny niż przekonania decydentów politycznych. Tak było w 1939 r.

Blisko rok temu, 31 stycznia 2020 r., Wielka Brytania wystąpiła z Unii Europejskiej. Niezależnie od oceny brexitu, który okazał się procesem o wiele bardziej skomplikowanym, niż wielu sobie wyobrażało, stanowi on jeden z najważniejszych fenomenów politycznych naszego stulecia. Z tego powodu bywa nawet oceniany jako walka o brytyjską duszę. Kiedy jednak spojrzymy w przeszłość, do lat 30. XX wieku, to dostrzeżemy, że opinia zwykłego obywatela („man on the street") oddziaływała także (choć nie za pośrednictwem referendum) przy wydarzeniu o jeszcze większym ciężarze gatunkowym. Tylko że był to wówczas głos „w kierunku Europy", a nie w odwrocie od niej – o wiele bardziej zjednoczony i paradoksalnie osadzony właśnie w brytyjskiej mentalności. Poniżej dalsza część artykułu

Wahadło się wychyla Początek maja 1939 r., kilka dni przed wygłoszeniem przez Józefa Becka mowy życia. Cała Europa oczekuje odpowiedzi Rzeczypospolitej na rozpoczętą już przez nazistowskie Niemcy wojnę nerwów. Michał Łubieński, dyrektor gabinetu ministra spraw zagranicznych, pomagający swojemu szefowi w redagowaniu ostatecznego tekstu wystąpienia, rzuca na koniec przygotowań: – Panie ministrze, teraz dopiero się zaczynam o ciebie bać. – Dlaczego? – Zaczynasz prowadzić popularną politykę, a to jest zawsze bardzo zły znak w polityce zagranicznej. Jakkolwiek przemówienie Becka spotkało się z pozytywną reakcją przeważającej części opinii publicznej, on sam podchodził do niego z dystansem i nie zaprzestawał prób naprawienia relacji z Niemcami. Jednocześnie misja dyplomatyczna zaprowadziła na początku kwietnia 1939 r. szefa polskiej dyplomacji do Londynu, co pozwoliło odwzajemnić jednostronną gwarancję brytyjską dla Rzeczypospolitej, która odrzuciła krótko wcześniej zgłaszaną w ultymatywnej formie ofertę Berlina – dotyczącą nie tylko zbudowania eksterytorialnego połączenia przez Pomorze i inkorporacji Wolnego Miasta Gdańska do Rzeszy, ale de facto sprowadzające słabszego partnera na drogę wasalizacji. Gdy nawet polski minister, prowadzący sprawy zagraniczne w realiach systemu autorytarnego, musiał brać pod uwagę nastroje opinii publicznej, jeszcze większymi zakładnikami vox populi były Paryż i Londyn. Zwłaszcza w tej drugiej stolicy wahadło społeczne musiało w ciągu kilku lat obrócić się z pozycji akceptacji dla postulatów Hitlera na pozycję powstrzymania niemieckiej ekspansji w Europie, aby doszło do dialogu politycznego z Warszawą z prawdziwego zdarzenia.

Między prasą a Hitlerem Dnia 27 czerwca 1935 roku na Wyspach Brytyjskich opublikowano wyniki tzw. Peace Ballot – zakrojonego na ogromną skalę badania opinii publicznej, które przeprowadzono dzięki zaangażowaniu środowiska liberalnego i Partii Pracy, a zwłaszcza mobilizacji 500 tysięcy wolontariuszy. Dotarli oni do ponad 11 milionów ankietowanych. Składający się z zaledwie kilku pytań kwestionariusz wykazał zdecydowane poparcie brytyjskiego społeczeństwa dla Ligi Narodów i polityki zbiorowego bezpieczeństwa – w tym dążenia do traktatowo zaaprobowanego ogólnoeuropejskiego rozbrojenia. Ciekawe, że przytłaczająca większość Brytyjczyków była zdania, że w ostateczności toga musi ustąpić przed zbroją, a agresor ma zostać odparty siłowo. Najogólniej rzecz ujmując, przekonanie takie szło jednak po części w parze z celem, jaki postawił sobie Neville Chamberlain, który w maju 1937 r. objął funkcję premiera. Najważniejszy pozostawał wektor niemiecki. Już w listopadzie 1937 r. do Rzeszy trafił z wizytą lord Halifax, bliski współpracownik szefa rządu – oficjalnie jako specjalnie zaproszony gość na międzynarodową wystawę łowiecką organizowaną przez Hermanna Göringa. Na marginesie rozmów, w których Anglik wysuwał propozycję pokojowego ułożenia problemu Czechosłowacji, Austrii i Gdańska z korzyścią dla Niemiec, Hitler oświadczył, że nic nie zatruwa tak międzynarodowej atmosfery jak „wyuzdana" prasa demokratycznych krajów. Ten sam wątek powrócił w rozmowie lorda Halifaxa z Josephem Goebbelsem, który zżymał się na używanie, jakie brytyjscy dziennikarze urządzili sobie na osobie kanclerza. Co prawda Halifax tłumaczył, że nie można porównywać pozycji niemieckiego przywódcy z powagą brytyjskiej monarchii, ale wyjechał z Rzeszy przeświadczony o konieczności wyciszenia antynazistowskiego tonu ze szpalt krajowych gazet. Chamberlain był niejako administratorem społecznych „nastrojów". Nie zaniedbując dozbrojenia jako wentylu bezpieczeństwa dla fiaska pokojowych negocjacji, pozostawał zdeterminowany, aby zrealizować traktowaną niemal w kategoriach życiowej misji koncepcję pokojowego uregulowania stosunków z Berlinem (a jeśli byłoby to możliwe także z Rzymem) i zabezpieczenia pokoju w Europie na pokolenia. Z natury zamknięty w sobie i zdeterminowany do przeprowadzenia własnego projektu politycznego opinię publiczną traktował jedynie jako przeszkodę. Podkreślając wartość pokoju i wysokich cywilizacyjnych norm przyświecających Brytyjczykom, uderzał w bardziej stanowcze nuty o tyle, o ile było to konieczne dla uczynienia zadość aktualnym nastrojom społeczeństwa – zawsze jednak w kierunku modelowania ich w duchu zgodnym z własną polityką.

Początek końca appeasementu Świat wyobrażeń przeciętnego Brytyjczyka w latach 30. XX wieku był kształtowany w dużej mierze przez radio. Do 1938 r. radioodbiornik zarejestrowano w niemal 9 milionach gospodarstw domowych, co stanowiło również pas transmisyjny narracji rządowej – jedyną stacją działająca w tym czasie była BBC zależna od państwowej licencji. Coraz większą popularność zyskiwał też film. W 1934 r. funkcjonowało już ponad 4300 kin w Anglii, Szkocji i Walii, które – według niektórych szacunków – sprzedawały nawet 23 miliony wejściówek tygodniowo. Poza przyciągającymi tłumy hollywoodzkimi hitami na ekranach pojawiały się także kroniki filmowe omawiające ostatnie wydarzenia polityczne. Z wyjątkiem opierającej się na amerykańskim kapitale wytwórni Paramount przedstawiały one politykę Chamberlaina i jego współpracowników niemalże w konwencji „żywotów świętych". Jedyną realną płaszczyzną, na której ścierały się przeciwstawne poglądy na temat appeasementu, pozostawała prasa. I to pomimo prób urabiania jej w prorządowym duchu przez współpracowników Chamberlaina. W 1937 r. dzienna sprzedaż gazet oscylowała wokół 10 milionów, weekendowe nakłady były zaś nawet o 5 milionów większe. O krytycznych wobec polityki ugody artykułach dyskutowali nie tylko parlamentarzyści w kuluarach Izby Gmin, ale także sąsiedzi przez płot. Przełom przyniosła konferencja monachijska, zainspirowana rzutem na taśmę przez Chamberlaina, która odsunęła wojnę, ale kosztem żywotnych interesów Czechosłowacji zmuszonej do zaakceptowania decyzji liderów politycznych Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Włoch, a tym samym oddania Sudetów Rzeszy. W Londynie po konferencji zapanowała euforia. Był to jednak bardziej oddech ulgi niż zachłyśnięcie się wizją pokoju na pokolenia, o czym marzył Chamberlain. Reporter BBC, relacjonując na żywo powrót z Monachium Chamberlaina, donosił o blisko pięciu tysiącach Brytyjczyków gotowych do fetowania premiera na Downing Street. Tymczasem „zapomniał" dodać, że ponad trzy razy więcej ludzi zgromadziło się niecałą milę dalej, na Trafalgar Square, aby wyrazić swój sprzeciw przeciw porozumieniu z nazistowskim dyktatorem. Sondaże nie pozostawiały złudzenia, że Monachium – paradoksalnie wbrew nadziejom Chamberlaina – było początkiem końca appeasementu. Badania przeprowadzone jeszcze w październiku 1938 r. wskazywały, że 93 proc. respondentów nie wierzyło, aby Sudety były, zgodnie z obietnicami Hitlera, ostatnim żądaniem terytorialnym Trzeciej Rzeszy. Kończyła się także dotychczasowa kariera pojęcia appeasement – dotychczas utożsamianego z postawą szlachetną, polegającą na zdroworozsądkowej mediacji między zwaśnionymi stronami. Na początku 1939 r. brytyjski polityk Leopold Amery kojarzył już ten termin z „polityką Danegeldu", nawiązując do duńskiego sformułowania daniny, jaką mieszkańcy Wysp Brytyjskich płacili w średniowieczu Normanom duńskim. Trudno było upatrywać w tym cokolwiek honorowego. Pogrom Żydów w Niemczech podczas tzw. nocy kryształowej w listopadzie 1938 r., agresywna retoryka Hitlera, napływające do Londynu doniesienia wywiadowcze o możliwym uderzeniu Trzeciej Rzeszy na kraje zachodniej Europy, co zmusiło Brytyjczyków do zacieśnienia współpracy wojskowej z Francją – wszystkie te czynniki obrazują zmianę, jaka dokonała się wówczas w polityce Wielkiej Brytanii. Niezależnie od tego, że Chamberlain nadal pokładał duże nadzieje w pokojowych kalkulacjach, nie dało się nie zauważyć kierunku, w jakim nastroje opinii publicznej popychały Zjednoczone Królestwo. Dostrzegała to także polska służba dyplomatyczna na Wyspach. W lutym 1939 r. Edward Raczyński, ambasador RP w Londynie, pisał w jednym z raportów wprost: „jest charakterystyczne dla obecnego nastawienia Rządu, który – choć podkreśla decyzję swoją kontynuowania nadal polityki »pokoju«, przygotowuje równocześnie w sposób niemal demonstracyjny kraj na ewentualność wojny". O tym, że w Wielkiej Brytanii wojownicze nastroje brały górę nad tendencjami ugodowymi, miał się przekonać sam Hitler już w kolejnym miesiącu.

Nie tylko papierowe protesty Zaskoczenie. Tak najkrócej można opisać nastrój w Londynie na wieść o wkroczeniu wojsk niemieckich do Pragi 15 marca 1939 r. Złamanie przez Hitlera układu monachijskiego było jeszcze jednym ogniwem w łańcuchu politycznych wydarzeń, które doprowadziły do przetasowania politycznego na scenie europejskiej. Jedne wydarzenia zdawały się gonić drugie. Węgry wkroczyły na Ruś Podkarpacką, krótko potem powstał Protektorat Czech i Moraw, Słowacja znalazła się pod „opieką" Berlina, natomiast litewska Kłajpeda została opanowana przez oddziały niemieckie. W tle pojawiło się także zagrożenie Rumunii. Według informacji powziętych w Londynie kraj ten stanął wręcz przed perspektywą niemieckiej agresji, co miało przysporzyć Rzeszy kolejnego asa w talii kart: zmonopolizowanie tamtejszych zasobów ropy naftowej. Wzrastał także nacisk Berlina na największego wschodniego sąsiada: Warszawa została poddana presji przyjęcia oferty Berlina przedstawionej w pełnej formie jeszcze w październiku 1938 r. Nevile Henderson, pozostający na czele brytyjskiej placówki dyplomatycznej w Rzeszy (ze względu na swoje proniemieckie poglądy został nawet zakulisowo ochrzczony w Foreign Office mianem „naszego nazistowskiego ambasadora w Berlinie"), wspominał: „Zajmując Pragę, Hitler utracił nieodwołalnie pozycję moralną i przesądził z góry sprawę Niemiec jako ofiary traktatu wersalskiego. W tym zakresie wszystkie możliwe argumenty traciły sens logiczny. Po Pradze hitleryzm przestał być narodowy i rasistowski: odmienił się po prostu w dynamiczne szalbierstwo". Było to powszechne odczucie na Wyspach. Pierwszą próbą sondowania terenu politycznego przez Londyn była propozycja zadeklarowania przez cztery państwa (Wielką Brytanię, Francję, Związek Sowiecki i Polskę) gotowości do konsultacji w razie zagrożenia bezpieczeństwa lub niepodległości innego europejskiego państwa. Szybko okazało się to działaniem niewystarczającym zarówno na polu polityki zagranicznej, jak i wewnętrznej. W polityce zagranicznej zwyciężyła myśl, iż aby zagrozić Hitlerowi wojną na dwa fronty, konieczne jest pozyskanie do współpracy Rzeczypospolitej (z pominięciem Związku Sowieckiego). Poprzestanie na udzieleniu Polsce gwarancji nie znajdowało umocowania w ocenie szefów sztabów, ale jednocześnie było najwygodniejsze politycznie. Z jednej strony nie zatrzaskiwało drzwi do pokojowego rozwiązaniu sporu. Z drugiej teoretycznie odstraszało Berlin przed rozpętaniem konfliktu. Z kolei na polu polityki wewnętrznej potrzebny był stanowczy ruch, który potęgowałby wrażenie, że Chamberlain zdaje sobie sprawę, iż dotychczasowa polityka uległa wyczerpaniu. Należało przynajmniej stworzyć wrażenie, że w odpowiedzi na posunięcie Hitlera rząd nie ograniczy się do papierowych protestów. 17 marca 1939 r. w konserwatywnym tygodniku „The Spectator" można było przeczytać: „Jeśli rząd nie zademonstruje wkrótce, że w pełni zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństwa niemieckiego, i nie podejmie drastycznych kroków, aby mu stawić czoła, wszystko wskazuje na to, iż dojdzie do rewolty wśród zwolenników rządu". Tego samego dnia Harold Nicolson, opozycyjny parlamentarzysta, notował: „W kuluarach Izby szerzy się mniemanie, że Chamberlain albo musi odejść, albo kompletnie zmienić swą politykę". Na przecięciu obu tych czynników – wewnętrznego i zewnętrznego – tworzyła się nowa formuła polityki brytyjskiej. Jej wyrazem było udzielenie 31 marca 1939 r. Polsce jednostronnej deklaracji gwarancyjnej przez Chamberlaina, która w wyniku wizyty Becka w Londynie na początku kolejnego miesiąca przekształciła się w zobowiązanie obustronne.

Czynnik moralny nie bez znaczenia Zbliżenie polsko-brytyjskie, sformalizowane 25 sierpnia 1939 r. za sprawą układu sojuszniczego, od początku zostało przyjęte entuzjastycznie – tak przez większość tytułów prasowych, jak i elitę polityczno-wojskową w Rzeczypospolitej. Nie każdy jednak, wbrew upowszechnianemu nieraz przekonaniu, kładł się na korzyściach wynikających z nowego przymierza jak na wygodnej kanapie. Jeszcze w kwietniu wicekonsul brytyjski we Lwowie donosił, że zwłaszcza „warstwy posiadające" w regionie nie wahały się wyrażać swoich wątpliwości. Według sporządzonej przez niego notatki obawiano się, iż świeżo powstała układanka polityczna może obrócić się przeciwko Polsce, „przyspieszając atak niemiecki, prawdopodobnie we współdziałaniu z Rosją, wobec której odczuwane są wszystkie dawne lęki". Posuwano się nawet do opinii, że „tymczasowe znalezienie się pod kuratelą Niemiec byłoby bardziej korzystne od nowego rozbioru Polski". Jednak żadne źródła nie wskazują na to, aby podobne obawy były wyrażane na szczytach władzy w Warszawie. W każdym razie optymizm nie był wyłącznie urzędowy. Wola oporu połączona ze wzmocnieniem pozycji międzynarodowej Rzeczypospolitej pozostawała raczej powszechnym odczuciem. Także w środowiskach, którym niekoniecznie było po drodze z decydentami politycznymi. Przykładowo Aleksander Bocheński, znany później z „Dziejów głupoty w Polsce", pisał w wileńskim „Słowie": „Położenie Polski jest rzeczowo biorąc lepsze, niż było przed upadkiem Czechosłowacji. Wówczas Europa Zachodnia była pewna ogólnych, dobrych intencji Niemiec i chętnie poświęcała swoich sojuszników na wschodzie. Obecnie nie ma w tym kierunku obawy". Jednocześnie głosy afirmujące politykę appeasementu pojawiały się nadal. Na początku maja 1939 r. „Daily Mail" zadawało czytelnikom retoryczne pytanie: „Ani Francuzi, ani Brytyjczycy nie chcą ginąć za Gdańsk. Czy gotowi są to robić Polacy?". Było to nawiązanie do głośnego artykułu Marcela Déata we francuskim „L'Ouvre" poświęconemu bezcelowości umierania za Wolne Miasto. Tyle że nastroje społeczne szły w radykalnie odmiennym kierunku niż drogowskaz wskazywany przez niektórych polityków i publicystów. „Myliliby się w Berlinie, wierząc, że ta opinia jest opinią Francuzów. Coś odwrotnego... jest prawdą. Gdańsk? Równie dobrze mógłby być to Strasbourg, Metz albo Paryż" – odpowiadał Déatowi znany francuski publicysta Léon Bailby. I mogła się pod tym podpisać również większość Brytyjczyków. W czerwcu 1939 r. 76 proc. respondentów sondażu przeprowadzonego na Wyspach uważało, że Zjednoczone Królestwo powinno wypełnić swoje zobowiązania i stanąć po stronie nowego sojusznika, jeśli wybuchłaby wojna o Gdańsk między Niemcami a Polską. Dawało to o sobie znać nawet w takich dokumentach jak podsumowanie brytyjskich wiadomości wywiadowczych z sierpnia 1939 r. na temat Trzeciej Rzeszy. Podkreślano tam, że zachodnioeuropejskie demokracje występują „pod przewodnictwem Wielkiej Brytanii, obrońcy międzynarodowego pokoju i moralności, zdeterminowanej, aby położyć kres tyranii i przemocy agresywnego mocarstwa inspirowanego filozofią polityczną, która jest pogańska, wyłączająca innych i dyktatorska". Posłannictwo cywilizacyjne Zjednoczonego Królestwa stanowiło swego rodzaju kod kulturowy dla mieszkańca Wysp. Owszem, bywało nieraz, że podszyty znaczną dozą hipokryzji. Nie da się jednak lekceważyć w polityce Wielkiej Brytanii tego okresu czynnika moralnego – nakazującego przeciwstawić się Hitlerowi.