Archiwum pamięci cyfrowej Obecnie finalizowane są prace nad implementacją do Cyfrowego Archiwum ponad 400 tysięcy zeskanowanych fotografii IPN/Piotr Gajewski

Mariusz Kwaśniak

Ostatnie dwie dekady to skok cywilizacyjny od archiwalnej „epoki kamienia łupanego", kiedy to podstawą bytu były karty informacyjne i papierowe spisy zdawczo-odbiorcze, do XXI wieku – wieku społeczeństwa informacyjnego.