Co nam zostało z idei praw człowieka

Wykorzystanie całej powagi Parlamentu Europejskiego w sprawie mniejszości seksualnych grozi swoistą inflacją idei praw człowieka, która ciągle pozostaje uniwersalnym narzędziem przeciwstawiania się naprawdę wielkiemu złu w różnych miejscach świata.

Parlament Europejski wydał 11 marca 2021 roku „Rezolucję w sprawie ogłoszenia UE strefą wolności dla osób LGBTQI". Wydarzenie to stanowiło reakcję na równie nieprzemyślane uchwały kilkunastu rad samorządów (głównie w Polsce), które ogłaszały swoje terytoria strefami „wolnymi od ideologii LGBT". O tym, że jest to spór dynamiczny, świadczy choćby ten szczegół – w ostatnim czasie skrót LGBT wydłużył się o dwie litery i na tym chyba nie koniec.

Wszystko to można by potraktować jako mało znaczący epizod w wymianie wzajemnych złośliwości pomiędzy „postępową" większością brukselskich salonów a „konserwatywnymi" środowiskami w Polsce i na Węgrzech. Sprawa jest jednak o tyle poważna, że autorzy rezolucji w swoim przesłaniu odwołują się do idei wolności oraz praw człowieka, a więc do kategorii, które dla europejskiego porządku społecznego mają szczególne znaczenie. Jednak w ich wydaniu te piękne idee ulegają tak daleko idącym i niebezpiecznym modyfikacjom, ż...

