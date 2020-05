Wojciech Warski: Jest świetnie, bo kasa płynie

Najwięcej skarg dotyczy weryfikacji wniosków. Zamiast przyjąć zasadę, że drobne rozbieżności między oświadczeniami a danymi z ZUS i urzędów skarbowych będą wyjaśniane po udzieleniu wsparcia i z tolerancją, urzędnicy już chcą mieć 100-proc. dokładność danych. A to często niemożliwe z powodu złożoności rynku pracy, na którym są nie tylko pracownicy etatowi, ale i zleceniobiorcy, samozatrudnieni. Nie przyjęto w ustawach jednakowych definicji zatrudnionych: raz liczy się wszystkich, od których firma odprowadza składki ZUS, raz tylko tych na umowach o pracę. Nie uwzględniono specyfiki rozliczeń memoriałowych lub kasowych. Rozbieżności są nie do uniknięcia.

Zaprzeczeniem tej opinii jest pomoc dystrybuowana przez agendy państwowe – urzędy pracy. Mają one podstawę prawną w ustawie z 2 marca i nowelizacji z 31 marca „O szczególnych rozwiązaniach", ustanawiającej zwolnienia z ZUS dla mikroprzedsiębiorców i świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy w małych i średnich firmach. „Rzeczpospolita" pisała niedawno, że wniosków o dopłaty do wynagrodzeń, czyli deklaracji niezwalniania pracowników, jest „aż" 21 tys. Nie sposób zrozumieć, dlaczego wypłaty z tych wniosków, składanych natychmiast po ogłoszeniu, tj. od 1 kwietnia, do dziś nie znalazły się na kontach wielu firm, mimo że resort rodziny chwali się wypłatą 2,1 mld zł. Co więcej, nie ma jak dowiedzieć się, czy i kiedy spłyną.