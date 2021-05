Michał Ziółkowski, Katarzyna Łakomiec: Po wyroku TK ostatnią linią obrony urzędu RPO będą sądy

Uważamy, wyrok wydano w złej wierze. Tego rodzaju sytuacja występuje gdy wyrok TK: (a) istotnie ingeruje w konstytucyjne gwarancje praw człowieka (np. obywateli poszukujących ochrony u RPO), (b) zaprzecza faktom (np. jakoby sądy dotychczas nie uznawały działań A. Bodnara jako pełniącego obowiązki RPO), (c) ignoruje utrwalone rozumienie pojęć prawniczych (np. konstytucyjnej kadencji RPO, której zbadany przez TK przepis nie mógł przedłużyć), (d) stwarza możliwość naruszeń praw człowieka w przyszłości (np. formułując budzące sprzeciw propozycje, o czym piszemy niżej) oraz (e) pomija istotne argumenty (np. związane z ukształtowaną konstytucyjnie pozycją ustrojową RPO). Ukoronowaniem złej wiary jest to, że TK orzeka o niekonstytucyjności przepisu, choć mógłby bez trudu dokonać interpretacji tego przepisu w sposób zgodny z Konstytucją.

Postanowienie TK „przedłużeniu" obowiązywania przepisu nie budzi wątpliwości. Konstytucja wprost upoważnia przecież TK do odroczenia utraty mocy obowiązującej przepisu (np. gdyby natychmiastowe usunięcie przepisu z systemu prawnego wiązało się z ryzykiem powstania szkód, niepewności prawnej albo obciążeniami dla budżetu). Niebezpieczne dla obywateli scenariusze rysują się dopiero w połączeniu tego postanowienia TK z sugestiami sędziego sprawozdawcy. Pojawiają się bowiem następujące pytania: czy sądy mogą nie uznawać działań RPO w okresie kolejnych trzech miesięcy? Czy sądy powinny uznać działania ewentualnego komisarza, gdyby Sejm wybrał go zamiast nowego RPO? Jak sądy mają postąpić, gdy po trzech miesiącach Sejm nie wybierze ani nowego RPO, ani ewentualnego komisarza (tj. gdy urząd pozostaje nieobsadzony)?

Przez kolejne trzy miesiące Adam Bodnar pełni więc obowiązki RPO w granicach i na podstawie prawa. Dokonane zaś przez niego – zarówno przed wyrokiem, jak i po wyroku TK – czynności (np. wniesione do sądów środki prawne lub wystąpienia do rządu) nie mogą zostać legalnie zakwestionowane lub wzruszone. Nie można ich tym bardziej uznać za nieważne. W szczególności nie znajduje tu zastosowania art. 190 ust. 4 Konstytucji, który określa skutki niekonstytucyjności prawa w sprawach indywidualnych. Nie została bowiem spełniona przesłanka zastosowania tego przepisu konstytucyjnego (tj. ustawowa podstawa prawna działania RPO nadal obowiązuje). Historia orzecznictwa konstytucyjnego zna zresztą wiele podobnych sytuacji, w których stwierdzenie niekonstytucyjności podstawy działania organu władzy publicznej pozostawało bez wpływu na czynności organu dokonane lub dokonywane w okresie tzw. odroczenia (np. sprawa SK 7/06).

Pierwsza koncepcja rozróżnia organ władzy publicznej (np. RPO) od piastuna organu, czyli konkretnie wybranej osoby do pełnienia funkcji organu (np. A. Bodnara). To piastun organu ma określoną kadencję. Organ zaś istnieje cały czas. Gdy piastunowi, kończy się kadencja, organ pozostaje nieobsadzony. Wówczas z pomocą przychodzi druga koncepcja tj. dekoncentracji wewnętrznej. W uproszczeniu głosi ona, że w braku piastuna organ nadal może działać, gdyż prawo (np. ustawa, statut BRPO) upoważnia w sposób trwały i stały (!) określone osoby (np. zastępców RPO) do wykonywania funkcji organu również w braku piastuna (np. śmierci, aresztowania, końca kadencji itd.). Innymi słowy, po upływie trzech miesięcy od wydania wyroku TK, kompetencje RPO będą wykonywać zastępcy RPO, aż do – zgodnego z prawem – ich odwołania.