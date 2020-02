Prof. Maciej Krzakowski: Onkologia jest priorytetem

Uwzględnia działania zmierzające do poprawienia wydolności działań profilaktycznych, co jest najskuteczniejszą metodą ograniczenia zagrożeń związanych z nowotworami. Przykładem wartości działań profilaktycznych jest zmniejszenie umieralności z powodu raka płuca w związku z ograniczeniem palenia tytoniu.

Ważnym elementem NSO jest poprawienie wydolności systemu badań przesiewowych oraz wykrywania nowotworów we wczesnym stadium. Sukces w zwalczaniu zagrożeń związanych z nowotworami zależy od odpowiednio przygotowanych kadr – NSO uwzględnia inwestycje w kształcenie lekarzy i pielęgniarek oraz przedstawicieli innych specjalności, aby możliwe było zapewnienie kwalifikowanej opieki nad chorymi.

W zapisach NSO zwraca uwagę uwzględnienie działań zmierzających do zapewnienia opieki nad chorymi po przebytym leczeniu (np. wzmocnienie systemu opieki rehabilitacyjnej i psychologicznej). Nie mniej istotnym elementem NSO jest przygotowanie strategii wprowadzenia zasady kompleksowości postępowania, co odnosi się do każdego etapu (profilaktyki, diagnostyki, terapii i rehabilitacji oraz obserwacji). Wspomniany obszar zadań NSO jest szczególnie ważny, ponieważ dotychczas nie był zapewniony paradygmat wielospecjalistycznego podejmowania decyzji i skojarzonego leczenia.