Chirurgia plastyczna starsza niż chrześcijaństwo

Jeśli wierzyć źródłom historycznym, marynarzem rannym w bitwie o Jutlandię był też pierwszy pacjent, u jakiego w 1917 r. wykonano operację plastyczną z prawdziwego zdarzenia. Mężczyzna nazywał się Walter Yeo, a operował go uznawany za ojca współczesnej „plastyki" sir Harold Gillies.

Ten urodzony w Nowej Zelandii, a następnie pracujący w Londynie otolaryngolog, opracował wiele technik nowoczesnej chirurgii. On również w 1946 r. przeprowadził jedną z pierwszych na świecie operacji zmiany płci.

Gdyby nie prace Gillies, do wiedzy naukowej umożliwiającej nam dziś przeszczepy twarzy moglibyśmy dojść o wiele później.

Nim jednak przeszczepy stały się możliwe, trzeba było dowiedzieć się, jak na powrót dać twarz ludziom, którzy ją stracili, na przykład w nieszczęśliwych wypadkach. To po raz pierwszy udało się w 1994 roku w przypadku zaledwie dziewięcioletniej dziewczynki z Indii. I tu również przydały się metody wypracowane przez Gilliesa.

Twarz Sandeep Kaur oderwała młocarnia, w którą zaplątały się wcześniej jej włosy. Matka i ojciec natychmiast zawieźli ją do szpitala, zabierając ze sobą twarz dziecka, rozerwaną na dwa kawałki i owiniętą w plastikową torbę. Sandeep została wtedy zoperowana przez jednego z najlepszych mikrochirurgów w kraju, doktora Abrahama Thomasa.

Kolejnym etapem był częściowy przeszczep twarzy, który po raz pierwszy przeprowadzono we Francji 27 listopada 2005 r. Operację wykonali Bernard Devauchelle, Benoit Lengelé i Jean-Michel Dubernard w szpitalu w Amiens. Pacjentką była 38-letnia wówczas Isabelle Dinoire, której część twarzy oderwał jej własny pies.

W tym samym roku sukces w przeszczepieniu całej twarzy, w tym kanalików łzowych i powiek, odnieśli też lekarze z francuskiego szpitala Henri-Mondor w Créteil. Na Polaków czas przyszedł niedługo później – w maju 2013 r. Na oddziale Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach nową twarz zyskał Grzegorz Galasiński. 33-letni w chwili zabiegu mężczyzna uległ wcześniej wypadkowi w trakcie pracy – jego twarz wciągnęła maszyna do pakowania kostki brukowej. Wcześniej próbowali ją Galasińskiemu przyszyć lekarze z Wrocławia. To się nie udało – tkanki uległy martwicy, bo zbyt późno dostarczono oderwaną twarz do szpitala.