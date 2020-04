Ze Smart TV korzystamy pełnymi garściami

Materiał powstał we współpracy z Samsung

To, co jeszcze niedawno wydawało się być pomysłem rodem z filmów fantastycznych, stało się dziś codziennością. Telewizor przestał być jedynie urządzeniem do oglądania tego, co ma do zaproponowania telewizja naziemna w odgórnie ustalonej ramówce.

Dziś stał się domowym centrum rozrywki z gigantyczną ofertą z całego świata, dostępną w dziesiątkach internetowych aplikacji zaledwie na wyciągnięcie ręki po pilota. Oglądamy co chcemy, kiedy chcemy i jak chcemy. Telewizory „Smart”, z ang. „mądre” czy „sprytne”, niepostrzeżenie zawładnęły naszymi salonami.

– W Polsce z różnych aplikacji na telewizorach Samsung Smart TV każdego tygodnia korzysta przeciętnie przeszło 2 miliony gospodarstw domowych – mówi Grzegorz Stanisz, szef działu RTV w Samsung Electronics Polska. – Ostatnio liczba ta widocznie wzrosła – dodaje.

Przypomina, że teraz , kiedy dużo osób pracuje zdalnie i w domach pozostają także dzieci, wielu operatorów płatnych telewizji w Polsce decyduje się udostępnić dotychczas płatne kanały lub uruchamia specjalne oferty. A to powoduje, że dziś Smart TV jeszcze bardziej zyskuje na atrakcyjności.

Z jakich aplikacji w telewizorze korzystamy najchętniej

Z jakich aplikacji Polacy korzystają najchętniej? Szeroki wachlarz oferty sprawia, że mamy do dyspozycji wiele możliwości. Każdy może wybrać to, na co ma akurat ochotę: serwisy filmowe, sportowe, muzyczne czy informacyjne.

Ile filmów i seriali jest w dostępnej w Polsce ofercie? Najkrócej mówiąc – zawrotna liczba. Jej oszacowania podjął się serwis Spidersweb.pl. Według przeprowadzonych przez portal wyliczeń aplikacje na popularne Smart TV oferują aż 18,1 tys. filmów i 2,1 tys. seriali. Niektóre są dostępne w ramach abonamentu, inne wypożyczamy za opłatą.

W ofercie Samsung Smart TV do najbardziej popularnych polskich aplikacji z filmami należą (w przypadku wszystkich kategorii kolejność jest przypadkowa, nie wynika z miejsca w rankingu popularności): Player.pl, ipla, OpenFM, VOD.pl, TVP VOD, TVN24 GO, WP Pilot czy Cineman.

Z kolei pośród zagranicznych serwisów VoD są to: YouTube, HBO GO, Rakuten TV, CHILI, Prime Video, Filmbox, Live, Eurosport Player, Apple AirPlay, Netflix, YouTube Kids, Google Play Movies & TV, Facebook, Apple TV.

Wśród ukraińskich i rosyjskich to MEGOGO, SWEET.TV, Divan.TV i Ivi.

Jeśli chodzi o aplikacje muzyczne dostępne na Samsung Smart TV, chętnie korzystamy z Tidal, Deezer, Spotify, YouTube, TuneIn czy polskich Open FM i Tuba FM.

A aplikacje z treściami dla dzieci? Tu najczęściej włączamy YouTube Kids, HBO, Player, ipla. Te ostatnie mają specjalne kanały lub zakładki nie tylko z treściami rozrywkowymi, ale również edukacyjnymi.





Jak to się zaczęło

Historia smart TV, czyli telewizora podłączonego do internetu zaczęła się w Polsce ponad 10 lat temu w dużej części za sprawą Samsunga, który do platformy Internet@TV wprowadził pierwszą polską aplikację.

Telewizor Smart TV

Obecnie ponad 95% telewizorów Samsung to Smart TV. Takie topowe modele, jak seria QLED 8K Q950, czy QLED Q90 to także urządzenia pełne algorytmów sztucznej inteligencji, która praktycznie na każdym etapie wspomaga użytkownika automatyczną korekcją i optymalizacją obrazu i dźwięku, dopasowaną do każdego materiału, jaki ogląda na telewizorze.

Smart TV oznacza jednak wiele więcej. To także proste i automatyczne podłączanie urządzeń zewnętrznych, współpraca i wymiana zdjęć czy plików wideo ze smartfonami i tabletami, wykorzystywanie zasobów internetu. Ale również np. zapamiętywanie przez aplikacje VoD, w którym miejscu skończyliśmy oglądać dany film.

Co więcej, za pomocą ekranu telewizora możemy obsługiwać domofon, lodówkę czy pralkę! Możemy więc sprawdzić, kto stoi za drzwiami, uruchomić pranie czy rozpocząć pieczenie.

To działa także w drugą stronę. Na ekranie lodówki możemy zobaczyć to, co oglądają domownicy w pokoju obok czy zmieniać kanały w kablówce.

Gdy korzystamy z telewizora Samsung Smart TV zaciera się granica między tradycyjną telewizją, internetem, aplikacjami i domowymi zasobami zdjęć, filmów i muzyki. Wszystko mamy w jednym miejscu, w zasięgu Jednego Pilota lub smartfona. Dziś telewizor podłączony do internetu stał się czymś znacznie więcej niż prostym odbiornikiem gotowej ramówki. Jest największym ekranem w domu i niezbędnym centrum, za pośrednictwem którego korzystamy z rozrywki i informacji na własnych zasadach.

