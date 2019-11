Seniorzy boją się ruchu

Ponad połowa polskich seniorów nie podejmuje żadnej aktywności fizycznej – nie ćwiczą, by wzmocnić mięśnie i kości, poprawić ukrwienie ważnych narządów, w tym mózgu, a co gorsze... nawet nie spacerują. Aż 36 proc. osób po 60. roku życia uważa, że wiek jest główną przeszkodą w aktywnym spędzaniu życia.

Błędne podejście do ruchu niestety wpływa niekorzystnie na zdrowie i długość życia, gdyż jak podaje WHO – niedobór ruchu to czwarta przyczyna zgonów na świecie.