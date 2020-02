Szansa dla osób z rakiem płuca

Profesor tłumaczy, że wydane właśnie rekomendacje AOTMiT-u otwierają kolejne możliwości do uzyskania spektakularnego efektu po dołączeniu immunoterapii do klasycznej chemioterapii. – Jeżeli dostalibyśmy kolejny oręż, czyli połączenie chemioterapii z immunoterapią, a to by było dla raków płaskonabłonkowych i niepłaskonabłonkowych, co najmniej o 30–40 proc. zwiększyłaby się populacja chorych z dostępem do immunoterapii – mówi prof. Kowalski. – Tzw. leki immunokompetentne to takie, które tak naprawdę nie są lekami przeciwnowotworowymi. One odblokowują układ immunologiczny człowieka, tak aby on sam potrafił rozpoznać, czyli dojrzeć komórki nowotworowe i odpowiednio efektywnie je niszczyć. – Czyli nasz własny układ immunologiczny walczy wówczas z chorobą nowotworową – mówi prof. Dariusz Kowalski.