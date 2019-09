Thomas Cook upadł, jego Condor nadal lata

Biuro podróży Thomas Cook upadło, a samoloty Condora, jego przewoźnika latają normalnie wynika ze strony condor.com. W każdym razie tak było w poniedziałek wczesnym popołudniem.

Linia jednak zachęcała swoich pasażerów do częstego zaglądania na swoją stronę, bo tam mają się ukazywać bieżące informacje. Poniżej dalsza część artykułu

Condor, którego pełna nazwa brzmi Condor Flugdienst jest niemiecką linią lotniczą należącą do upadłego dzisiaj biura podróży Thomas Cook. Obsługuje rejsy do krajów basenu Morza Śródziemnego, na Karaiby, do obu Ameryk, Azji i Afryki. Bilety na przeloty nadal można kupować na jej stronie internetowej. Ceny są zdecydowanie niskie.

Wcześniej właścicielami Condora były wspólnie Norddeutscher Lloyd (27,75 proc.), Hamburg America Line (27,75 proc.), Deutsche Lufthansa (26 proc.) oraz Deutsche Bundesbahn, ale w 1960 roku Lufthansa spłaciła pozostałych udziałowców. Od roku 2000 akcje Condora były systematycznie wykupowane od Lufthansy przez Thomasa Cooka, a w 2003 roku nazwa przewoźnika została zmieniona na Thomas Cook powered by Condor. Jego maszyny zostały przemalowane, na ich ogonach znalazł się napis Condor. We wrześniu 2007 Air Berlin kupił najpierw LTU International, a potem planował przejęcie przynajmniej 75,1 proc. Condora które należały do Thomasa Cooka, udziały należące jeszcze do Lufthansy miały zostać przejęte w 2010 roku. W tej samej transakcji Thomas Cook miał przejąć 29,99 akcji Air Berlin. Te plany jednak przestały być aktualne po 11 września 2008 roku.