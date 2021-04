Narodowe Centrum Kultury laureatem Nagrody Wyszehradzkiej

Narodowe Centrum Kultury znane jest z wielu ogólnokrajowych projektów, ale wszyscy kojarzą chyba pionierski zeszłoroczny program „Kultura w sieci”, pierwszy który wspierał artystów i instytucje, gdy wybuchła pandemia. Ostatnio zaś NCK poinformował o ponad 31 mln zł na „Konwersję cyfrową domów kultury”. Decyzja o przyznaniu nagrody została podjęta podczas dorocznego posiedzenia ministrów kultury Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Ministrowie zwrócili szczególną uwagę na projekt zainicjowany w ostatnich latach przez NCK - Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej EUFONIE, który popularyzuje dorobek muzyczny krajów V4 oraz znacząco przyczynia się do wzmocnienia wymiany kulturalnej pomiędzy krajami w dziedzinie muzyki, angażując znakomite osobistości i instytucje z krajów V4 .

- Dla mnie i całego zespołu Narodowego Centrum Kultury, którym ma przyjemność kierować, to ogromna radość i satysfakcja, że nasza kilkuletnia praca i wysiłek w zakresie popularyzowania kultury krajów naszego regionu, wśród których poczesne miejsce zajmują państwa Grupy Wyszehradzkiej, zostały docenione – komentuje prof. Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. - W Narodowym Centrum Kultury od lat Europa Środkowo-Wschodnia nas ciekawi i inspiruje. Staramy się odkrywać bogate, a wciąż za mało znane dziedzictwo tego regionu, z podkreśleniem bogatego dorobku krajów Grupy Wyszehradzkiej. Festiwal Eufonie to nasze kolejne bardzo ważne przedsięwzięcie na rzecz zbliżenia kultur krajów naszego regionu, a dla publiczności doskonała okazja do poznawania oraz smakowania środkowo- i wschodnioeuropejskiej różnorodności kulturowej poprzez muzykę, która jest najbardziej uniwersalnym językiem świata. Festiwal tworzy niezwykle cenną przestrzeń spotkania i dialogu. Na kolejną edycję zapraszam państwa już w listopadzie.



Uroczystość wręczenia Nagrody Wyszehradzkiej odbędzie się przy okazji kolejnego spotkania ministrów w ramach Prezydencji Węgierskiej w V4 w 2022 roku.



Międzynarodowa Nagroda Wyszehradzka, ustanowiona podczas spotkania ministrów kultury państw Grupy Wyszehradzkiej w węgierskim Sarospatak w listopadzie 2004 r., jest przyznawana wspólną decyzją ministrów kultury V4 w uznaniu wkładu w rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy krajami V4.