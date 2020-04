Akcja Żonkile

Symboliczne żonkile łączą się z postacią Marka Edelmana. Ten ostatni przywódca powstania w getcie warszawskim, jeden z niewielu ocalałych, co roku, w rocznicę powstania, składał bukiet żółtych kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Getta na Muranowie.

Hasło przewodnie tej kampanii brzmi „Łączy nas pamięć”. Jej symbolem od ośmiu lat stały się żonkile, rozpowszechniane na znak szacunku dla jego uczestników, pamięci i wiedzy na temat powstania. Tym razem wprawdzie na ulicach Warszawy nie spotkamy wolontariuszy rozdających papierowe kwiaty, ale możemy do akcji dołączyć poprzez stronę muzeum i media społecznościowe.

W niedzielę o godzinie 12 w stolicy włączone zostaną syreny na znak pamięci o powstaniu. W przestrzeni miejskiej widoczne są też plakaty z ambasadorami akcji. W tym roku do grona ambasadorów dołączyli: Andrzej Seweryn, Barbara Kurdej-Szatan, Dorota Wellman, Dawid Podsiadło i Krzysztof Zalewski oraz wolontariusze. Ich wypowiedzi dostępne są na YouTube, m.in. Andrzej Seweryn mówi:

– Dlaczego warto pamiętać? Pamięć mnie tworzy. Nie pamiętając, staję się słaby. Zapominając, staję się słaby, łatwiejszy do manipulowania. Myślę, że warto bić się o swoją pamięć, pracować nad nią, szukać, czytać, oglądać, rozmawiać. To powiedziałbym moim wnukom i dlatego nie wyobrażam sobie, bym mógł zapomnieć o tym, co stało się tutaj, w Warszawie, w 1943 roku. Nigdy o tym nie zapomnę, chociaż sam tego nie przeżyłem. Pamięć nas wzmacnia. Pamięć czyni nas świadomymi.

Zdjęcie z żonkilem

Każdy z nas może także zaangażować się w akcję przypinając własnoręcznie wykonany żonkil. Jego szablon jest dostępny na stronie muzeum, a instrukcja wykonania tutaj:

Następnie należy zrobić sobie zdjęcie z żonkilem, opatrzeć je hasztagami: #ŁączyNasPamięć oraz #AkcjaŻonkile i umieścić w mediach społecznościowych. Podobne zdjęcie można też wykonać, korzystając ze specjalnej nakładki na Facebooku. Muzeum Polin umożliwia też podzielenie się w sieci specjalną rocznicową grafiką, która pojawi się 19 kwietnia na jego profilach - na Facebooku, Instagramie, Twitterze.

Kampania potrwa do końca kwietnia.

Muzeum Polin w Twoim Domu

Bez wychodzenia z domu 19 kwietnia warto także dołączyć wirtualnie do całodniowych obchodów rocznicy poprzez muzealny Facebook https://www.facebook.com/polinmuseum/

W programie m.in. relacja LIVE: złożenie wieńca pod pomnikiem Bohaterów Getta przez Zygmunta Stępińskiego, dyrektora Muzeum POLIN (godz. 12); wykłady; wideospacer Beaty Chomątowskiej pt. „Tu było getto” (godz. 15.30); czytanie fragmentów „Zdążyć przed Panem Bogiem” przez Andrzeja Seweryna (godz. 18.30).

Wiele interesujących rocznicowych programów jest również dostępna na antenie Radia Polin https://polin.pl/pl/radio

Podczas wykładu o godz,18 Marian Turski, przewodniczący Rady Muzeum, odpowie na pytania: Czy żydowski opór cywilny w czasach Holokaustu był w ogóle możliwy? Co dawało siłę ludziom stawiającym opór: potrzeba walki o godność czy nadzieja na dalsze życie? Podzieli się też własnymi doświadczeniami konspiracji w getcie.

A o godz. 20 można wysłuchać ubiegłorocznego koncertu, który odbył się w przeddzień rocznicy wybuchu powstania z udziałem orkiestry Sinfonia Varsovia.