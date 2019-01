Sondaż: Kto czeka na ustawę o jawności wynagrodzeń w NBP

Czy należy uchwalić ustawę o jawności wysokości wynagrodzeń w NBP? Odpowiedź w sondażu SW Research dla serwisu rp.pl.

PiS przedstawi projekt ustawy, która wprowadzi jawność wysokości wynagrodzeń w Narodowym Banku Polskim zarówno obecnego zarządu, jak i poprzednich - poinformowała rzeczniczka PiS Beata Mazurek.

- Nie ma dyskusji czy będzie ustawa, pytanie jest tylko jaka będzie ustawa (ws. jawności płac w NBP) - zapowiedział polityk Zjednoczonej Prawicy, Tadeusz Cymański. Zapewnił jednocześnie, że "wszystko będzie ujawnione".



Zatrudnienie w NBP spada, ale rosną koszty wynagrodzeń. Tak wygląda „polityka kadrowo-płacowa" prezesa Adama Glapińskiego.



Ponad trzech na czterech ankietowanych (77 proc.) uważa, że należy uchwalić ustawę o jawności wysokości wynagrodzeń w NBP. Przeciwnego zdania jest tylko 8 proc. respondentów, a zdania w tej sprawie nie ma 15 proc. badanych.

- Częściej za tym, że należy uchwalić taką ustawę, są mężczyźni (80 proc.), osoby o wykształceniu średnim (79 proc.), dochodzie netto od 2001 do 3000 zł (81 proc.) oraz ankietowani z miast od 100 do 199 tys. mieszkańców (85 proc.). Wraz ze wzrostem wieku rośnie odsetek osób, które uważają, że taka ustawa powinna powstać – z 67 proc. w grupie do 24 lat, do 87 proc. w grupie powyżej 50 lat - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

Narodowy Bank Polski jest instytucją publiczną, obywatele mają więc prawo pytać o zarobki zatrudnionych w nim osób. Za odmowę udzielenia tych informacji prezesowi NBP może grozić nawet Trybunał Stanu.



