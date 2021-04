Pandemia pokonuje Macrona

Wprowadzone regulacje są surowe. Poza wyjątkowymi okolicznościami nie będzie wolno poruszać się poza promieniem 10 km od miejsca zamieszkania. Zostaną zamknięte szkoły, podobnie jak sklepy i punkty usługowe poza tymi podstawowymi, jak apteki czy markety żywnościowe. Utrzymana zostaje godzina policyjna między 19.00 a 6.00. Ministerstwo Finansów podało, że same dotacje państwa na utrzymanie w takich warunkach przy życiu przedsiębiorstw to ok. 10 mld euro miesięcznie. Koszt wolniejszego, niż się spodziewano, rozdziału szczepionek może więc okazać się większy niż dotacje dla Francji z unijnego Funduszu Odbudowy. Paryż z trudem na to stać: w minionym roku dług państwa poszybował do 116 proc. PKB, najwięcej od 1949 r.