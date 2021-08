Koronawirus. Izraelski rząd podał dane o skuteczności trzeciej dawki szczepionki

Ministerstwo zdrowia Izraela opublikowało wyniki analiz dotyczących skuteczności trzeciej dawki szczepionki na COVID-19, które wcześniej zostały zaprezentowane na spotkaniu panelu ekspertów ds. szczepień.

W niedzielę wyniki analiz opublikowano na stronie internetowej izraelskiego Ministerstwa Zdrowia. Udostępnione informacje nie zawierają jednak szczegółowych danych na temat badania skuteczności trzeciej dawki szczepionki Pfizer/BioNTech.

W Izraelu trzecią dawkę dwudawkowej szczepionki Pfizer/BioNTech otrzymało już ok. 1,5 mln osób. Trzecią dawkę może obecnie otrzymać w Izraelu każdy, kto ukończył 40 lat. W ubiegłym tygodniu trzecią dawkę szczepionki przyjął premier Izraela, Naftali Bennett, który apelował do obywateli kraju, aby "szczepili się trzecią dawką, by uniknąć czwartego lockdownu".

Izrael mierzy się obecnie z falą zakażeń koronawirusem napędzaną przez transmisję wariantu Delta (B.1.617.2, wariant wykryty po raz pierwszy w Indiach).