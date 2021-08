„Kluczowe informacje na temat pochodzenia pandemii znajdują się w Chinach, ale od samego początku przedstawiciele chińskiego rządu starali się uniemożliwić dostęp do nich międzynarodowym śledczym" – napisał prezydent USA w komunikacie prasowym. „Chiny nadal odrzucają kolejne wezwania do przejrzystości i zatajają informacje, mimo że żniwo tej pandemii wciąż rośnie" – dodał.

„Raport amerykańskiego wywiadu pokazuje, że Stany Zjednoczone są zdeterminowane, by dokonywać politycznej manipulacji" – odpowiedziała w oświadczeniu ambasada chińska w USA. „Raport opiera się na domniemaniu winy Chin i powstał po to, by uczynić z Chin kozła ofiarnego".

Służby wywiadowcze USA napisały w podsumowaniu raportu, że nie są w stanie podać ostatecznego wyjaśnienia pochodzenia Covid-19 bez nowych informacji od strony chińskiej. „Chiny nadal odrzucają wezwania do przejrzystości i ukrywają informacje, mimo że żniwo tej pandemii wciąż rośnie" – oskarża chińskie władze prezydent USA Joe Biden. „Mimo to będziemy nadal starali się odkryć pochodzenie tej pandemii", obiecał.

Międzynarodowy zespół ekspertów wysłany przez WHO udał się do Wuhan w styczniu 2021 r. na pierwszą fazę badań nad pochodzeniem wirusa. Jednak ich raport, napisany we współpracy z chińskimi specjalistami, został szeroko skrytykowany. W połowie sierpnia Chiny odrzuciły wezwanie WHO do przeprowadzenia nowego śledztwa na swoim terytorium.

Ustalenie, w jaki sposób wirus, który zabił ponad 4,47 miliona ludzi na całym świecie, przeszedł na ludzi, jest uważane za kluczowe w próbie zapobieżenia kolejnej pandemii.