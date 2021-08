USA: Rekordowe liczby zakażonych w szpitalach, brakuje pielęgniarek

Liczba osób hospitalizowanych z powodu COVID-19 na Florydzie, w Arkansas, Luizjanie i w Oregonie jest obecnie wyższa niż była kiedykolwiek od początku epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Na Florydzie liczba zakażonych wymagających hospitalizacji jest tak wysoka, że pogotowie i straż pożarna mają problem z reagowaniem na wszystkie wezwania. Niektórzy pacjenci muszą czekać przed szpitalami do godziny na przyjęcie, podczas gdy normalnie zajmuje to do 15 minut. Taka sytuacja ma panować w mieście St. Petersburg na Florydzie.

Jedna osoba, która doznała zawału serca, odbiła się od drzwi sześciu szpitali zanim znaleziono dla niej miejsce na OIOM-ie w Nowym Orleanie - mówi główny lekarz Luizjany, Joe Kanter.

- Brakuje nam odpowiedniej liczby odpowiednio wykwalifikowanego personelu w stanie, by zajmować się wszystkimi tymi pacjentami - przyznaje Kanter.