Kuba: Awaria w głównym zakładzie produkującym tlen medyczny PAP/EPA

Ministerstwo zdrowia Kuby poinformowało w niedzielę, że podejmowane są wszelkie wysiłki, by wznowić działanie głównego zakładu produkującego tlen na wyspie, w którym doszło do awarii w czasie, gdy liczba zgonów chorych na COVID-19 w ciągu doby osiągnęła w sobotę 98 - co jest rekordowym poziomem.