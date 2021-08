Członek Rady Medycznej: Jeśli obostrzenia będą, to będą dotyczyły wszystkich obywateli

- Można zrozumieć lęk przed szczepionkami, można zrozumieć lęk przed całą sytuacją związaną z pandemią - bo sytuacja jest trudna, wymaga dostosowania się. Rozwiązania w tej pandemii są czasem bardzo trudne, trudne do zrozumienia dla zwykłego człowieka i stąd się bierze lęk, zwłaszcza że nie ustępuje ta sytuacja tak szybko, jak byśmy chcieli - mówił.

Rozmówca Polsat News ocenił, że agresja ze strony antyszczepionkowców przyjmuje formę fizyczną. - I to zaczyna być niebezpieczne - ocenił.

Dr Szułdrzyński był pytany, czy incydenty były przedmiotem rozmów na Radzie Medycznej. - Nie chciałbym wchodzić w szczegóły spotkań Rady Medycznej, które nie są jednak transmitowane na żywo - odparł.

W odpowiedzi usłyszał uwagę, że to, iż posiedzenia Rady Medycznej nie są protokołowane to jeden z pojawiających się zarzutów. - Rozumiem, że taki zarzut może się pojawić, natomiast Rada wydaje swoje stanowiska i one są dostępne w internecie, są zupełnie jawne - odpowiedział.

21 lipca Rada Medyczna zaleciła rozważenie wprowadzenia obowiązkowych szczepień na COVID-19 dla pracowników służby zdrowia oraz dla nauczycieli. Rząd nie wydał żadnej decyzji w tej sprawie.

Dr Konstanty Szułdrzyński skomentował, że opinia Rady Medycznej to tylko jedna z przesłanek, którymi kieruje się rząd przy podejmowaniu decyzji.