Dyrektor generalny WHO: Do końca igrzysk umrze na COVID 100 tys. osób

Tedros Adhanom Ghebreyesus w czasie spotkania z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim w Tokio mówił, że "pandemia jest testem, który świat oblewa".

Igrzyska olimpijskie rozpoczną się 23 lipca i potrwają do 8 sierpnia.

Dyrektor generalny WHO przekonywał w Tokio, że każdy, kto sądzi, iż pandemia się skończyła, ponieważ w jego kraju liczba zakażeń jest pod kontrolą "żyje złudzeniami".

Zdaniem Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa jest "straszliwą niesprawiedliwością", że 75 proc. szczepionek przeciw COVID-19 dostarczonych na całym świecie trafiło do zaledwie 10 państw.

Dyrektor generalny WHO wezwał rządy, aby dołączyły do starań o to, aby do połowy 2022 roku zaszczepić przeciw COVID-19 70 proc. osób w każdym kraju.