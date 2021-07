Singapur: 3/4 nowych zakażeń to zaszczepieni na COVID

W Singapurze zaszczepiono jak dotąd 75 proc. z 5,7 mln mieszkańców państwa - tylko ZEA ma większy odsetek osób zaszczepionych wskazują dane Reutersa. W pełni zaszczepionych jest 50 proc. zaszczepionych.

W ostatnich 28 dniach w Singapurze wykryto 1 096 zakażeń o charakterze lokalnym. 484 - 44 proc. z nich - to zakażenia osób w pełni zaszczepionych. 30 proc. zakażeń to osoby zaszczepione nie w pełni (jedną z dwóch dawek), a 25 proc. to osoby niezaszczepione.

Jednocześnie tylko siedem osób chorych na COVID-19 wymagało tlenoterapii - sześć z nich to osoby niezaszczepione lub częściowo zaszczepione - informuje resort zdrowia Singapuru.