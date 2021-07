Obowiązek szczepień na COVID-19 w służbie zdrowia. Premier: Bardzo poważnie rozważymy

Szef rządu był na konferencji prasowej pytany, czy na poniedziałkowym posiedzeniu Rady Medycznej padła sugestia wprowadzenia przymusu szczepień na COVID-19 dla ogółu obywateli bądź przedstawicieli wybranych zawodów.

- Przeanalizowaliśmy kilka wariantów przebiegu fali zachorowań, która może być przed nami - odparł premier.

- Mamy zachowaną bazę łóżek, bazę wszystkich sprzętów medycznych potrzebnych do tego, żeby leczyć ludzi, ale lepiej zapobiegać niż leczyć, w związku z tym wraz z Radą Medyczną wczoraj dyskutowaliśmy o tym, jakiego typu kolejne kroki przedsięwziąć, poza ogromnym repertuarem zachęt, różnego rodzaju bodźców, bonusów, nagród, które stosujemy po to, żeby zachęcić jak największą liczbę osób do zaszczepienia się - dodał.

- Jest część Rady Medycznej, która jeszcze mocniej zachęca np. do tego, żeby szczepienia w ramach służby zdrowia, podobnie jak w innych krajach zachodniej Europy i w ogóle Unii Europejskiej, były obowiązkowe. I to bardzo poważnie rozważymy już w najbliższym czasie - oświadczył Mateusz Morawiecki.