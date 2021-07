Koronawirus. Tokio przed igrzyskami: Drugi dzień z ponad tysiącem zakażeń

Od 26 dni w Tokio notowany jest wzrost liczby zakażeń tydzień do tygodnia. Średnia dobowa liczba zakażeń z ostatnich siedmiu dni wynosi w Tokio 882. To o 32,9 proc. więcej niż tydzień temu.

W ciągu ostatniej doby w Tokio zmarło czterech zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2.

Ceremonia otwarcia igrzysk odbędzie się 23 lipca na stadionie w Tokio. Do Japonii nie przybędą kibice spoza granic kraju, mimo to w Japonii powszechne są obawy, że przybycie do kraju tysięcy sportowców, trenerów i dziennikarzy sportowych z całego świata może doprowadzić do szybszej transmisji koronawirusa w Japonii - w tym jego bardziej zakaźnych wariantów.