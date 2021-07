Punkty szczepień będą zamykane. Coraz mniej chętnych na szczepienie na COVID-19

- Spada dynamika rejestracji - oświadczył szef KPRM. - Znowu odnotowaliśmy, tydzień do tygodnia, spadek o 30 proc. W zeszłym tygodniu to było 49 tys. osób dziennie, które się rejestrowały - poinformował Dworczyk oceniając, że to "bardzo niepokojące zjawisko".

- W tym tygodniu po raz pierwszy blisko milion dawek szczepionki nie pojechało do punktów (szczepień), bo punkty wykonujące szczepienia zrezygnowały z prawie miliona dawek, ponieważ nie ma po prostu osób zainteresowanych szczepieniami - powiedział.

- Z tego powodu pierwsze punkty szczepień powszechnych sygnalizują, że będą zamykane - oświadczył przekazując, że "ciężar szczepień" przejmą m.in. POZ-y.

Michał Dworczyk ocenił, że największym wyzwaniem jest przekonywanie Polaków do szczepienia.

- Uruchamiamy kolejne kanały promocji, kolejne przedsięwzięcia związane z promocją szczepień. Dzisiaj wystartowała loteria Narodowego Programu Szczepień - mówił. Przekazał, że od północy zarejestrowało się ponad 200 tys. osób, pierwsze trzysta kilkadziesiąt osób wygrało w sumie ponad 100 tys. zł.

Szef KPRM mówił też o "bardzo atrakcyjnych nagrodach" dla samorządów, w których odsetek zaszczepionych na COVID-19 będzie najwyższy. - Samorządowcy zostali zobowiązani decyzjami administracyjnymi, by kontaktować się z wszystkimi mieszkańcami (danego terenu) powyżej 60. roku życia - dodał.

Dworczyk przypomniał, że trwa kampania telefoniczna, w ramach której NFZ dzwoni do obywateli, by przekonywać do przyjęcia preparatu przeciw COVID-19. Poinformował, że zadzwoniono do tej pory do ponad 180 tys. osób.

Pełnomocnik mówił także, że od 1 lipca szczepienie drugą dawką ma być możliwe w dowolnym punkcie.

- Pracujemy nad kolejnymi formami promocji. W nadchodzącym tygodniu przedstawimy projekt związany z wystawianiem certyfikatów i dalszych zachęt dla firm, które korzystają z Narodowego Programu Szczepień, "Odporna firma", "Zdrowa firma", obrandowanie i z tym związane bonusy będziemy szczegółowo (...) prezentować w przyszłym tygodniu - oświadczył Michał Dworczyk.