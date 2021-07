Koronawirus. Fidżi: "Zostańcie w domach". Policja roznosi papier toaletowy

Władze Fidżi umieszczają w mediach społecznościowych zdjęcia toreb z zakupami z supermarketu - w tym z żywnością i papierem toaletowym - które są roznoszone po domach w stolicy kraju, Suvie.

Jednocześnie władze Fidżi przypominają apel o to, by mieszkańcy pozostawali w domach, utrzymywali dystans społeczny i szczepili się na COVID-19.

Policja wraz z supermarketem "dostarcza paczki mieszkańcom Fidżi, którzy mieszkają na terenach objętych lockdownem i są poddani domowej izolacji" - informuje na Twitterze rząd Fidżi.

As part of the Fijian Government's distribution initiative, teams from the Fiji Police Force and Newworld Supermarket delivered household packs to Fijians in targeted lockdown areas and home isolation.



Areas include:



• Tacirua

• Kinoya

• Cunningham#FijiNews #TeamFiji pic.twitter.com/z3f7T7ZRcV