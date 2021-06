Koronawirus. Wariant Delta w Australii. Lockdown w części Sydney

Wariant Delta (B.1.617.2, po raz pierwszy wykryty w Indiach) uważany jest za nawet 65 proc. bardziej zakaźny od wariantu Alfa (B.1.1.7, po raz pierwszy wykryty w Wielkiej Brytanii).

Wszystkie osoby, które mieszkają lub pracowały w jednej z czterech dzielnic Sydney objętych lockdownem w ciągu ostatnich dwóch tygodni, mają pozostać w domach i opuszczać je tylko w nagłych przypadkach - oświadczyła premier stanu Nowa Południowa Walia, Gladys Berejiklian.

Mieszkańcy ci mogą opuszczać swoje domy i mieszkania tylko po to, by udać się do pracy lub szkoły, lekarza, na zakupy lub by ćwiczyć pod gołym niebem.

- Nie chcemy, aby ta sytuacja ciągnęła się tygodniami, chcemy skończyć ją wcześniej niż później - podkreśliła Berejiklian.

W piątek w Sydney wykryto 22 lokalne zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. To największy wzrost liczby zakażeń od poprzedniej środy, gdy w mieście wykryto pierwsze lokalne zakażenie.