Koronawirus. Francja: Co piąte nowe zakażenie to wariant Delta

Tydzień wcześniej szacowano, że wariant ten odpowiada za 9-10 proc. zakażeń.

- Wariant Delta obecnie odpowiada za ok. 20 proc. nowych zakażeń (...) jego udział w liczbie zakażeń rośnie procentowo, ale nie w liczbach bezwzględnych, bo ogólna liczba zakażeń zmniejsza się - zaznaczył Veran.

W poniedziałek we Francji wykryto 509 nowych zakażeń koronawirusem, średnia dobowa liczba zakażeń z siedmiu dni we Francji spadła do 1 819. W szczytowej fazie wiosennej fali epidemii, 14 kwietnia, liczba ta wynosiła 42 225.