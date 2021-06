Wielka Brytania. Zero nowych zgonów spowodowanych COVID-19

Eksperci podkreślają, że choć wtorkowy brak zgonów spowodowanych COVID-19 to drugi taki przypadek od ogłoszenia przez WHO pandemii koronawirusa, to jednak poniedziałek 31 maja na Wyspach był dniem wolnym (święto bankowe), w związku z czym statystyki ze szpitali mogą być opóźnione. W poniedziałek zanotowano jeden zgon związany z COVID-19.

W Wielkiej Brytanii rozróżnia się informację o dacie zgonu osoby z COVID-19 od dnia zaraportowania o niej. Dlatego wtorek nie jest pierwszym takim dniem od początku pandemii - również 30 lipca zeszłego roku nie poinformowano o żadnych zgonach, choć dzień wcześniej było ich 34, a dzień później - 20. Późniejsza weryfikacja wskazała jednak, że tego dnia na Wyspach zmarło 10 chorych.

Łącznie na Wyspach w związku z COVID-19 zmarło dotąd prawie 128 tys. chorych. Według oficjalnych danych czyni to Wielką Brytanię siódmym krajem na świecie najmocniej dotkniętym pandemią - po Stanach Zjednoczonych, Indiach, Brazylii, Francji, Turcji i Rosji.

We wtorek w Wielkiej Brytanii potwierdzono 3165 nowych zakażeń koronawirusem - mniej, niż w ostatnich dniach, ale więcej, niż miesiąc temu, gdy statystyki spadły poniżej 2 tys. przypadków na dobę.

W Wielkiej Brytanii w pełni zaszczepiono już prawie połowę dorosłej populacji. Pierwszą dawką - ok. trzy czwarte.