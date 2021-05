Na wielkim koncercie książę Harry apeluje o sprawiedliwy podział szczepionek

Na koncercie poprowadzonym przez piosenkarkę Selenę Gomez, wystąpili min. Jennifer Lopez i Foo Fighters.

Zwracając się do tysięcy w pełni zaszczepionych gości na stadionie SoFi w Los Angeles, książę Harry pochwalił wysiłki pracowników na pierwszej linii walki z pandemią.

- Dzisiejszy wieczór jest świętem każdego z was tutaj, zaszczepionych pracowników pierwszej linii na widowni i milionów bohaterów pierwszej linii na całym świecie - powiedział. - Spędziliście ostatni rok walcząc odważnie i bezinteresownie, aby nas wszystkich chronić. Służyliście i poświęcaliście się, narażaliście się na krzywdę i działaliście z odwagą, znając koszty. Jesteśmy wam winni niesamowity dług wdzięczności. Dziękuję.

Było to pierwsze publiczne wystąpienie księcia od czasu pogrzebu jego dziadka, księcia Filipa, który odbył się 17 kwietnia. Jego żona, księżna Sussex, która jest w ciąży, została w domu. Para przewodniczy kampanii Vax Live, zorganizowanej przez grupę Global Citizen walczącą z ubóstwem.

W swoim przemówieniu książę Harry wezwał ludzi, aby zjednoczyli się i zobowiązali się do „wspólnego człowieczeństwa”. - Szczepionkę należy rozdać każdemu i wszędzie - powiedział książę. - Nie możemy odpocząć ani naprawdę wyzdrowieć, dopóki nie nastąpi sprawiedliwa dystrybucja szczepionek w każdym zakątku świata. Misja, która stoi przed nami, to misja, na którą nie możemy sobie pozwolić i o to właśnie chodzi dzisiejszego wieczoru.

Książę Harry wyraził również wsparcie dla Indii, które są w środku kryzysu Covid-19 na niespotykaną skalę. - Dziś wieczorem solidaryzujemy się z milionami rodzin w Indiach, które walczą z druzgocącą drugą falą - powiedział.

Do rockowego zespołu Foo Fighters dołączył niespodziewany gość Brian Johnson z AC/DC. Razem wykonali wielki przebój AC/DC "Back in Black".



Inni znani goście, w tym Ben Affleck, David Letterman, Jimmy Kimmel i Sean Penn wzywali do równego dostępu do szczepionek na całym świecie.

Prezydent USA Joe Biden i pierwsza dama Jill Biden również pojawili się na koncercie w nagranym wcześniej wideo. Prezydent Biden powiedział, że „współpracuje z liderami na całym świecie, aby udostępniać więcej szczepionek i zwiększyć ich produkcję”. Wiadomości wideo nadeszły także od papieża Franciszka, prezydenta Francji Emmanuela Macrona i premiera Kanady Justina Trudeau.

Vax Live wzywa rządy do zaangażowania się w sprawiedliwą dystrybucję szczepionek.

Wydarzenie to przyniosło 53,8 miliona dolarów dla firmy Covax, która stara się zapewnić sprawiedliwy podział szczepionek między wszystkie kraje, bogate i biedne. Organizatorzy stwierdzili, że suma ta wystarczy na zakup prawie 10,3 mln dawek szczepionek.

Koncert będzie transmitowany na YouTube 8 maja.