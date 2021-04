Koronawirus. Problem z AstraZeneką: Australia nie zaszczepi wszystkich do końca roku

Premier Australii, Scott Morrison nie wyznaczył żadnego nowego celu realizowanego w Australii programu szczepień.

Mieszkańcy kraju poniżej 50. roku życia mają być szczepieni szczepionką Pfizer/BioNTech.

Zmiana rekomendacji dotyczącej wykorzystania szczepionki AstraZeneca ma związek z doniesieniami o przypadkach pojawienia się rzadkich rodzajów zakrzepów u osób zaszczepionych szczepionką AstraZeneca w Europie. Europejska Agencja ds. Leków (EMA) zdecydowała, że informacja o możliwości pojawienia się takich zakrzepów zostanie dodana do listy występujących bardzo rzadko efektów ubocznych podania szczepionki.

Premier Australii Scott Morrison oświadczył w niedzielę, że chociaż chciałby, aby jego rządowi udało się zrealizować cel wyszczepienia populacji kraju do końca roku, to jednak "taki cel jest niemożliwy do zrealizowania" w obecnej sytuacji.